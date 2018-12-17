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Став відомий час початку матчів Динамо та Шахтаря в Лізі Європи

18:31 0 Читать на русском
Став відомий час початку матчів Динамо та Шахтаря в Лізі Європи
Тайсон та Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Стало відомо, о котрій годині Динамо зіграє матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Олімпіакосом, а Шахтар – з Айнтрахтом.

Київське Динамо зіграє проти Олімпіакоса в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 14 лютого о 19:55 на стадіоні Георгіос Караїсакіс у Піреї, матч-відповідь у Києві 21 лютого о 22:00, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Шахтар зіграє проти Айнтрахта 14 лютого о 22:00 в Україні, матч-відповідь у Франкфурті-на-Майні за тиждень о 19:55. Нагадаємо, "гірники" вибули в Лігу Європи, посівши 3 сходинку в групі F Ліги чемпіонів.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
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Айнтрахт Франкфурт
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