Швед відповів на питання щодо вибору між Шахтарем та Динамо

Півзахисник львівських Карпат Мар'ян Швед поділився думками щодо можливого трансферу в один із грандів чемпіонату України.

"Кого б я обрав між Шахтарем та Динамо? Мені здається, що це трохи некоректне порівняння. Я не звик ділити шкуру невбитого ведмедя. Будуть пропозиції, сядемо разом з керівництвом за стіл і будемо вирішувати.

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Впевнений, що коли Карпати отримають запит від хорошого клубу, не обов'язково українського, ніхто мене через силу тримати не буде.

Я зможу продовжувати свою кар'єру на вищому рівні, а клуб отримає за мене хорошу компенсацію, яку зможе вкласти в розвиток нашої школи і вирощувати майбутніх талантів", – цитує Шведа видання УНІАН.

В поточному сезоні УПЛ Швед провів 17 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 2-ма асистами. Така результативність дозволила 21-річному хавбеку дебютувати за збірну України.

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