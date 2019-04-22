"Вітаю, містере президент": як голосував український футбол та хто відзначав перемогу Зеленського

Зозуля вперше пішов на вибори / фото з Фейсбук гравця

Президентські вибори 2019 не залишились поза увагою українських футболістів та експертів, які активно виконували свій громадянський обов'язок. Як та за кого вони голосували, демонструє "Футбол 24",

Улюбленцю фанатів іспанського Альбасете Роману Зозулі не завадили проголосувати "навіть 3650 км від рідної України". 29-річний форвард зізнався, що це був його перший похід на вибори.

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Легенда Динамо та збірної України Олександр Шовковський на виборчій дільниці закликав: "Не залишайтесь байдужими до свого майбутнього".

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Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко також зробив свій вибір.

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець відзначив високий результат Зеленського, а також порадив йому змінити опис сторінки у Інстаграм.

Кравець аплодує новому президенту.

Голкіпер Зорі Микита Шевченко голосував разом з другою половинкою.

Голкіпер угорського МТК Артем Кичак закликав йти на вибори.

Екс-півзахисник збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко, схоже, залишився задоволеним результатами голосування: "Вітаємо Україну з новим президентом. Володимир Зеленський. З 73% голосів він переміг нинішнього президента Порошенка. Це свідчить про багато що. Сподіваюся, що недосвідчений Зеленський збере правильних людей навколо нього, щоб управляти країною. Слава Україні!".

Gefeliciteerd Oekraïne met de nieuwe president. Volodimir Zelenskiy. Met 73% heeft hij gewonnen van de huidige president Poroshenko. Dat zegt genoeg.

Ik hoop dat onervaren Zelenskiy juiste, capabele mensen om zich heen verzamelt om t land te regeren. Slava Urkaini — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 21 квітня 2019 р.

Олександр Нойок, який захищає кольори Динамо-Брест, голосував у Білорусі.

Президент ФФУ Андрій Павелко сподівався, що "більшість робить вибір на користь європейського та успішного майбутнього рідної країни".

Журналіст каналів Футбол 1/Футбол 2 Ігор Бурбас відзначив успіхи попереднього президента та застеріг наступного.

Екс-президент ПФЛ Святослав Сирота саркастично відреагував на результати виборів: "Ракети і літаки з Росії не прилетіли. Може, інші плачевні прогнози теж не збудуться?".

Футбольний агент Іван Піроженко не приховує свої симпатії: "Вітаю, містере Президент".

Голова профспілки футболістів Олег Печорний також святкує тріумф Зеленського: "Супер!!! Ми з вами, Володимир Олександрович! Тільки вперед!!!!".

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