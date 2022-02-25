На знак підтримки України проти російської агресії мадридський Атлетіко підсвітив свою домашню арену кольорами нашого державного прапора.

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Окрім цього, на фасаді Ванда Метрополітано з'явився напис "Зупиніть війну". Відповідні фото розміщені в Instagram "матрацників". Раніше кольорами українського стягу засяяла і мюнхенська Альянц Арена.

Нагадаємо, стадіон Атлетіко приймав фінал Ліги чемпіонів 2018/19, у якому Ліверпуль здолав Тоттенхем.

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