Стадіон Атлетіко підсвітили кольорами прапора України – черговий акт підтримки в боротьбі проти загарбників
23:10 - Читать на русском
Арена Ванда Метрополітано ввечері 25 лютого засяяла синьо-жовтими кольорами.
На знак підтримки України проти російської агресії мадридський Атлетіко підсвітив свою домашню арену кольорами нашого державного прапора.
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Окрім цього, на фасаді Ванда Метрополітано з'явився напис "Зупиніть війну". Відповідні фото розміщені в Instagram "матрацників". Раніше кольорами українського стягу засяяла і мюнхенська Альянц Арена.
Нагадаємо, стадіон Атлетіко приймав фінал Ліги чемпіонів 2018/19, у якому Ліверпуль здолав Тоттенхем.
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