Стадион Атлетико подсветили цветами флага Украины – очередной акт поддержки в борьбе против захватчиков
23:13 - Читати українською
Арена Ванда Метрополитано вечером 25 февраля засияла сине-желтыми цветами.
В знак поддержки Украины против российской агрессии мадридский Атлетико подсветил свою домашнюю арену цветами нашего государственного флага.
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Кроме того, на фасаде Ванда Метрополитано появилась надпись "Остановите войну". Соответствующие фото размещены в Instagram "матрасников". Раньше цветами украинского флага засияла и мюнхенская Альянц Арена.
Напомним, стадион Атлетико принимал финал Лиги чемпионов 2018/19, в котором Ливерпуль одолел Тоттенхэм.
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