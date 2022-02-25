В знак поддержки Украины против российской агрессии мадридский Атлетико подсветил свою домашнюю арену цветами нашего государственного флага.

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Кроме того, на фасаде Ванда Метрополитано появилась надпись "Остановите войну". Соответствующие фото размещены в Instagram "матрасников". Раньше цветами украинского флага засияла и мюнхенская Альянц Арена.

Напомним, стадион Атлетико принимал финал Лиги чемпионов 2018/19, в котором Ливерпуль одолел Тоттенхэм.

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