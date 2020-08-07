США звинуватили Коломойського у виведенні грошей з Приватбанку та їхній незаконній легалізації

Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило українського олігарха у незаконному виведенні грошей з Приватбанку та відмиванні коштів як на території США, так і в інших країнах світу. Коломойський та його бізнес-партнер Боголюбов стали власниками кількох великих компаній на території штатів Кентуккі та Техасу, повідомляє Washington Post.

Суркіси хочуть стягнути з Порошенка 140 млн доларів – справу, до якої причетний Коломойський, розглянуть у Лондоні

Також вони, зокрема, придбали 464,5 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, а також офісні приміщення у Далласі. Дані об'єкти нерухомості американський Мін'юст просить конфіскувати – два цивільні позови вже подані до суду. Загальна вартість майна оцінюється приблизно в 70 млн доларів США, а загалом Коломойського підозрюють у відмиванні кількох мільярдів доларів.

Адвокат екс-власника Дніпра заперечив усі звинувачення. Дані звинувачення, до слова, не є кримінально караними, тобто кримінальної відповідальності Коломойський не понесе навіть у випадку доведення його провини. Коломойський вже заявив, що купував усі об'єкти на території США виключно за власні кошти.

Кому належать українські клуби: олігархи, офшори, вбитий кримінальний авторитет