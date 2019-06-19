toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Срна на прес-конференції в Києві оголосить про своє майбутнє – він може приєднатися до Фонсеки в Ромі

14:26 1418 Читать на русском
Срна на прес-конференції в Києві оголосить про своє майбутнє – він може приєднатися до Фонсеки в Ромі
Даріо Срна / Sky Italia

Екс-захисник Шахтаря і збірної Хорватії Даріо Срна проведе спеціальну прес-конференцію, на якій розповість про плани на майбутнє.

Екс-гравець Шахтаря Даріо Срна 21 червня проведе прес-конференцію в Києві і оголосить про свої подальші плани, інформує Тerrikon, з посиланням на HNS.

Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб – хорватом незадоволені в Італії

За інформацією джерела, у екс-капітана "гірників" достатньо варіантів для продовження кар'єри. Серед них – Кальярі, який запропонував Срні залишитися в команді на майбутній сезон, а також Хайдук.

Також, не виключено, що Срна завершить ігрову кар'єру і приступить до роботи в Шахтарі або перебереться до Паулу Фонсеки в Рому.

Срна: Рішення Шахтаря не пропонувати мені новий контракт стало наче ударом в обличчя

blog_ava
Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу
11:46
4794
Теги
Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар Кальярі Кальярі Рома Рома Хайдук Хайдук Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
16
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук