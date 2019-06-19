Срна на прес-конференції в Києві оголосить про своє майбутнє – він може приєднатися до Фонсеки в Ромі

Екс-захисник Шахтаря і збірної Хорватії Даріо Срна проведе спеціальну прес-конференцію, на якій розповість про плани на майбутнє.

Екс-гравець Шахтаря Даріо Срна 21 червня проведе прес-конференцію в Києві і оголосить про свої подальші плани, інформує Тerrikon, з посиланням на HNS.

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За інформацією джерела, у екс-капітана "гірників" достатньо варіантів для продовження кар'єри. Серед них – Кальярі, який запропонував Срні залишитися в команді на майбутній сезон, а також Хайдук.

Також, не виключено, що Срна завершить ігрову кар'єру і приступить до роботи в Шахтарі або перебереться до Паулу Фонсеки в Рому.

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