Срна: На кожен поєдинок "молодіжки" Шахтаря будемо відправляти три-чотири футболісти основи

"Рахунок приємний, гра чудова, красива. Дивлюся у майбутнє Шахтаря. Дуже цікаво спостерігати за дублем – хороша команда з хорошим тренером. Очікуємо, що вона буде прогресувати і рухатися вперед.

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У матчі брали участь декілька футболістів першої команди: Сікан, Вітао, Сіпріано, Піхальонок. Це наша система, яка буде працювати і в майбутньому. Їм краще зіграти тут 90 хвилин, ніж провести тренування з нами. І в подальшому на кожен поєдинок будемо відправляти три-чотири футболісти, щоб тримали тонус і завжди були готові допомогти першій команді", – цитує Срну офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у першому матчі чемпіонату України U-21 Шахтар розгромив Колос з рахунком 4:0. Дублем відзначився Данило Сікан, ще по голу записали на свій рахунок Георгій Судаков та Богдан В'юнник.

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