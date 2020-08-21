Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ

Шахтар сьогодні міг би грати у фіналі Ліги Європи замість Інтера, але поразка в півфіналі з рахунком 0:5 чотири дні тому змусила опуститися донеччан на рівень понижче – в УПЛ, на матч з Колосом. Можна тільки поаплодувати рішенню чиновників розпочати чемпіонат настільки рано, дещо вирівнявши шанси Динамо (не грали місяць) та Шахтаря (майже дісталися фіналу єврокубків). А через два дні у донеччан ще й Суперкубок проти киян.

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Особливих кадрових втрат і придбань у Шахтаря за це коротке міжсезоння не сталося. З найбільш важливих подій слід відзначити оренду Михайла Мудрика та Юхима Коноплі в Десну, а також розрив контракту з Веллінгтоном Немом. Із Леха повернувся Богдан Бутко, а з Маркосом Антоніо, Сергієм Кривцовим та Віктором Корнієнком продовжили угоди. З дрібних втрат можна відзначити відправку у Маріуполь Олега Кудрика та Артема Бондаренка. Існують розмови щодо трансферу Манора Соломона в Італію, однак поки що ізраїльтянин залишається в складі "гірників". Навіть нудно.

Основною проблемою для Шахтаря на старті сезону може стати емоційна та фізична яма. Важко налаштуватися на Колос, Рух та Олімпік після Вольфсбурга, Базеля та півфіналу Ліги Європи з Інтером – тим паче, після важкої поразки. При цьому у "гірників" майже не було відпустки – в останніх турах попереднього чемпіонату Луїш Каштру давав короткостроковий відпочинок лідерам, але ніхто не міг собі дозволити розхолоджуватись перед єврокубками.

Натомість, футболісти Колоса добряче відпочили, адже попереду кваліфікація для Ліги Європи. Поки що у ковалівців підсилення точкове: орендували Микиту Кравченка та подовжили оренду Євгена Смирного, з Вардара взяли Євгена Новака, а з Олегом Кожушко підписали повноцінний контракт. Втрат також небагато – команду покинули Вадим Парамонов та Євген Єфремов. Більше сказати про Колос неможливо. Команда вийшла з відпустки всього одинадцять днів тому та не провела жодного матчу. Вірогідно, підопічні Руслана Костишина гратимуть в такий же футбол, що і в попередньому сезоні.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Ісмаїлі (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Колос

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко – Тете, Антоніо, Патрік, Коноплянка – Мораєс

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Гавриш, Ємець – Оріховський, Задоя – Антюх, Смирний, Морозко – Бондаренко

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Шахтар буде дещо втомленим та розчавленим на тлі поразки в півфіналі Ліги Європи, а матчі з Колосом традиційно важкі для донеччан. Можна навіть прогнозувати гол у ворота чинного чемпіона, але на більш ковалівцям важко розраховувати – занадто вже багато вони прогуляли за літо. "Гірники" повинні здобути впевнену перемогу.

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