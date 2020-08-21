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Срна: На каждый поединок "молодежки" Шахтера будем отправлять три-четыре футболиста основы

13:32 - Читати українською
Срна: На каждый поединок "молодежки" Шахтера будем отправлять три-четыре футболиста основы
Шахтер U-21 – Колос U-21 – 4:0 / ФК Шахтер

Директор по футболу ФК Шахтер Дарио Срна поделился впечатлениями от стартового матча молодежного состава "горняков" против Колоса.

"Счет приятный, игра замечательная, красивая. Смотрю в будущее Шахтера. Очень интересно наблюдать за дублем – хорошая команда с хорошим тренером. Ожидаем, что она будет прогрессировать и двигаться вперед.

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В матче принимали участие несколько футболистов первой команды: Сикан, Витао, Сиприано, Пихальонок. Это наша система, которая будет работать и в будущем. Им лучше сыграть здесь 90 минут, чем провести тренировку с нами. И в дальнейшем на каждый поединок будем отправлять три-четыре футболиста, чтобы держали тонус и всегда были готовы помочь первой команде", – цитирует Срну официальный сайт "горняков".

Напомним, в первом матче чемпионата Украины U-21 Шахтер разгромил Колос со счетом 4:0. Дублем отметился Даниил Сикан, еще по голу записали на свой счет Георгий Судаков и Богдан Вьюнник.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

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Теги
Колос Колос Даниил Даниил Сикан Александр Александр Пихаленок Маркос Робсон Маркос Робсон Сиприано Георгий Георгий Судаков Витао Богдан Богдан Вьюнник Дарио Дарио Срна Шахтер Шахтер
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