Срна: Хорватія – маленька країна, яка створила диво

Екс-капітан збірної Хорватії Даріо Срна прокоментував поразку від Франції у фіналі чемпіонату світу-2018.

"Прикро за результат, але для нас сам факт участі в фіналі вже грандіозне свято, хлопці зробили велику справу. Хорватія – це маленька країна, яка зробила чудо. За останні 15 років у нас було багато важких моментів, але в цьому році все склалося на нашу користь. Збірна заслужила цей успіх. Я завжди був частиною цієї великої родини і залишаюся нею, тому я і приїхав до Москви, щоб особисто підтримати хлопців", – цитує Срну Известия.

Франція – Хорватія: найкращі миттєвості нагородження переможців ЧС-2018

Збірна Хорватії у фінальному матчі ЧС-2018 поступилась Франції (2:4) та не змогла здобути титул чемпіона світу. Дід'є Дешам став третім переможцем Мундіалю в якості гравця та тренера.