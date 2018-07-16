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Срна: Хорватія – маленька країна, яка створила диво

09:04 574 Читать на русском
Срна: Хорватія – маленька країна, яка створила диво
Збірна Хорватії / ФІФА

Екс-капітан збірної Хорватії Даріо Срна прокоментував поразку від Франції у фіналі чемпіонату світу-2018.

"Прикро за результат, але для нас сам факт участі в фіналі вже грандіозне свято, хлопці зробили велику справу. Хорватія – це маленька країна, яка зробила чудо. За останні 15 років у нас було багато важких моментів, але в цьому році все склалося на нашу користь. Збірна заслужила цей успіх. Я завжди був частиною цієї великої родини і залишаюся нею, тому я і приїхав до Москви, щоб особисто підтримати хлопців", – цитує Срну Известия.

Франція – Хорватія: найкращі миттєвості нагородження переможців ЧС-2018

Збірна Хорватії у фінальному матчі ЧС-2018 поступилась Франції (2:4) та не змогла здобути титул чемпіона світу. Дід'є Дешам став третім переможцем Мундіалю в якості гравця та тренера.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Франція Франція Даріо Срна Даріо Срна
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