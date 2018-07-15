Франція – Хорватія: Дешам став третім переможцем чемпіонату світу в ролі гравця та тренера

ЧС 2018 — 20:33 29
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ЧС-2018: Модріч – найкращий гравець турніру
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Франція – Хорватія: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 20:02 12350
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Франція – Хорватія: арбітр "подарував" французам перший гол, але не помилився з пенальті – думка екс-рефері ФІФАЧС 2018 — 19:12 1630
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Франція – Хорватія: Манджукіч став автором першого автогола в фіналах ЧСЧС 2018 — 18:38 509
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Він припустився фейлу року, а його ефектна дружина позує оголеною: все про арбітра фіналу ЧС-2018 Франція – ХорватіяЧС 2018 — 15:30 4207
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