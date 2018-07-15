Франція – Хорватія: Дешам став третім переможцем чемпіонату світу в ролі гравця та тренера

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам виграв на чолі Франції ЧС-2018 та встановив цікаве досягнення.

Дешам став третьою людиною, яка тріумфувала на Мундіалі в якості гравця та головного тренера.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Подібне досягнення вдавалось Францу Бекенбауеру та Маріо Загало, повідомляє Opta.

Нагадаємо, збірна Франції вдруге у своїй історії здобула Кубок світу. Французи у фіналі перемогли хорватів з рахунком 4:2

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018