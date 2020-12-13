"Ми провели бесіду з гравцем і тренером. Постараємося зробити все, щоб Мар'ян став у Мехелені тим гравцем, яким раніше був в Україні.

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Він дуже талановитий футболіст і хороший хлопець. Його зовсім не можна назвати проблемним. Ми вже побачили від нього реакцію на тренуваннях. Упевнений, що він стане важливим гравцем для нас", – сказав Калуве у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, раніше головний тренер бельгійської команди Вутер Вранкен публічно розкритикував форварда збірної України Мар'яна Шведа за його ставлення до роботи в Мехелені. Українець виступає за Мехелен на правах оренди – гравець належить Селтіку. У поточному сезоні він провів у чемпіонаті Бельгії три матчі, результативними діями не відзначався.

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