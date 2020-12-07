Вінгер Мехелена Мар'ян Швед, права на якого належать Селтіку, міг розпочати сезон 2020/21 в іншій першості.

"Я знаю, що свого часу АЕК дуже цікавився Шведом. У міжсезоння наставник команди Каррера хотів взяти футболіста в оренду і телефонував Шевченку.

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Андрій Миколайович дав дуже хорошу характеристику Шведу: "Якщо вдасться достукатись до цього футболіста, ви отримаєте справді діамант. Гравець, який здатен вирішувати долю матчу, долю епізодів. Але з ним потрібно працювати індивідуально, психологічно, його потрібно розкривати", – зазначив Циганик у ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Швед виступає за Мехелен на правах оренди – гравець належить Селтіку. У поточному сезоні форвард збірної України провів у чемпіонаті Бельгії три матчі, результативними діями не відзначався. Додамо, що у складі АЕКа виступають українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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