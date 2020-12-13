"Мы провели беседу с игроком и тренером. Постараемся сделать все, чтобы Марьян стал в Мехелене тем игроком, которым ранее был в Украине.

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Он очень талантливый футболист и хороший парень. Его совсем нельзя назвать проблемным. Мы уже увидели от него реакцию на тренировках. Уверен, что он станет важным игроком для нас", – сказал Калуве в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, ранее главный тренер бельгийской команды Вутер Вранкен публично раскритиковал форварда сборной Украины Марьяна Шведа за его отношение к работе в Мехелене. Украинец выступает за Мехелен на правах аренды – игрок принадлежит Селтику. В текущем сезоне он провел в чемпионате Бельгии три матча, результативными действиями не отличался.

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