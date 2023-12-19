Чемпионат Португалии, 14-й тур

Спортинг – Порту – 2:0

Голы: Дьёкереш, 11, Поте, 60

Удалён: Пепе, 51

Спортинг не позволил Бенфике Анатолия Трубина подняться на вершину турнирной таблицы. В последнем матче 14-го тура чемпионата Португалии "львы", имея на день меньше отдыха после еврокубков, обыграли Порту со счётом 2:0. Героем встречи стал второй лучший бомбардир чемпионата Виктор Дьёкереш: форвард Спортинга записал на свой счёт гол+пас.

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Самым резонансным событием центральной встречи тура стало поведение Пепе. В самом начале второго тайма центральный защитник "драконов" применил приём из Mortal Kombat, отмахнувшись от левого латераля хозяев Матеуса. Арбитр изначально этого не увидел, поэтому ему понадобился просмотр видеоповтора для вынесения 40-летнему ветерану приговора.

В течение недели Спортинг сумел добыть две "сухие" победы – над Штурмом в Лиге Европы и над Порту в чемпионате. "Драконы", в свою очередь, после победы над Шахтёром в Лиге чемпионов не сумели продолжить победную серию.