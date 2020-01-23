Спортінг оголосив про трансфер Шпорара – на форварда претендувало Динамо

Словенський нападник Андраж Шпорар продовжить кар'єру у складі португальського гранда.

Тепер уже колишній форвард братиславського Слована Андраж Шпорар став гравцем лісабонського Спортінга, інформує прес-служба португальського клубу.

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Повідомляється, що нападник прибув у столицю Португалії ще у вівторок, а сьогодні поставив підпис під контрактом на 5 років. Клаусула за 25-річного словенця складає 60 мільйонів євро.

"Я дуже радий підписати контракт зі Спортінгом . Я сподіваюся, що разом ми зможемо досягти великих успіхів", – сказав сам Шпорар.

Нагадаємо, що серед претендентів за право підписати форварда значилося і київське Динамо, однак кияни програли цю боротьбу.

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