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Спортінг оголосив про трансфер Шпорара – на форварда претендувало Динамо

20:17 657 Читать на русском
Спортінг оголосив про трансфер Шпорара – на форварда претендувало Динамо
Андраж Шпорар / фото: Спортінг

Словенський нападник Андраж Шпорар продовжить кар'єру у складі португальського гранда.

Тепер уже колишній форвард братиславського Слована Андраж Шпорар став гравцем лісабонського Спортінга, інформує прес-служба португальського клубу.

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Повідомляється, що нападник прибув у столицю Португалії ще у вівторок, а сьогодні поставив підпис під контрактом на 5 років. Клаусула за 25-річного словенця складає 60 мільйонів євро.

"Я дуже радий підписати контракт зі Спортінгом . Я сподіваюся, що разом ми зможемо досягти великих успіхів", – сказав сам Шпорар.

Нагадаємо, що серед претендентів за право підписати форварда значилося і київське Динамо, однак кияни програли цю боротьбу.

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Трансфери Португалія Андраж Шпорар Андраж Шпорар Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон
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