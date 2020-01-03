Вербіч увійшов до топ-5 найкращих гравців Словенії 2019 року

Півзахисник збірної Словенії Беньямін Вербіч отримав визнання на Батьківщині.

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч посів почесну п’яту сходинку серед найкращих словенських гравців 2019 року за версією видання Ekipa24.

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Найкращим футболістом Словенії було визнано партнера нашого Руслана Маліновського – півзахисника Аталанти Йосіпа Іліліча. Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак, який чотири роки поспіль вигравав цей титул, став другим. Третю сходинку посів ще один голкіпер – Самір Хандановіч з міланського Інтера. А четвертим став потенційний новачок Динамо – представник братиславського Слована Андраж Шпорар.

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