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Вербіч увійшов до топ-5 найкращих гравців Словенії 2019 року

23:20 13 Читать на русском
Вербіч увійшов до топ-5 найкращих гравців Словенії 2019 року
Беньямін Вербіч / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Словенії Беньямін Вербіч отримав визнання на Батьківщині.

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч посів почесну п’яту сходинку серед найкращих словенських гравців 2019 року за версією видання Ekipa24.

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Найкращим футболістом Словенії було визнано партнера нашого Руслана Маліновського – півзахисника Аталанти Йосіпа Іліліча. Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак, який чотири роки поспіль вигравав цей титул, став другим. Третю сходинку посів ще один голкіпер – Самір Хандановіч з міланського Інтера. А четвертим став потенційний новачок Динамо – представник братиславського Слована Андраж Шпорар.

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