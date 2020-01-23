Спортинг объявил о трансфере Шпорара – на форварда претендовало Динамо

Словенский нападающий Андраж Шпорар продолжит карьеру в составе португальского гранда.
Теперь уже бывший форвард братиславского Слована Андраж Шпорар стал игроком лиссабонского Спортинга, сообщает пресс-служба португальского клуба.
Вербич вошел в топ-5 лучших игроков Словении 2019 года
Сообщается, что нападающий прибыл в столицу Португалии еще во вторник, а сегодня поставил подпись под контрактом на 5 лет. Клаусула за 25-летнего словенца составляет 60 миллионов евро.
"Я очень рад подписать контракт со Спортингом. Я надеюсь, что вместе мы сможем достичь больших успехов", – сказал сам Шпорар.
Напомним, что среди претендентов за право подписать форварда значилось и киевское Динамо, однако киевляне проиграли эту борьбу.
Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?