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Спортинг объявил о трансфере Шпорара – на форварда претендовало Динамо

20:17 20 Читати українською
Спортинг объявил о трансфере Шпорара – на форварда претендовало Динамо
Андраж Шпорар / фото: Спортинг

Словенский нападающий Андраж Шпорар продолжит карьеру в составе португальского гранда.

Теперь уже бывший форвард братиславского Слована Андраж Шпорар стал игроком лиссабонского Спортинга, сообщает пресс-служба португальского клуба.

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Сообщается, что нападающий прибыл в столицу Португалии еще во вторник, а сегодня поставил подпись под контрактом на 5 лет. Клаусула за 25-летнего словенца составляет 60 миллионов евро.

"Я очень рад подписать контракт со Спортингом. Я надеюсь, что вместе мы сможем достичь больших успехов", – сказал сам Шпорар.

Напомним, что среди претендентов за право подписать форварда значилось и киевское Динамо, однако киевляне проиграли эту борьбу.

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