Спортінг обіграв Валенсію у матчі Кубка Іспанії

В першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії Спортінг Хіхон зумів вирвати перемогу у Валенсії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу, перший матч

Спортінг – Валенсія – 2:1

Голи: Ноблехас, 34, Блекман, 79 – Парехо, 45

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Господарі активніше розпочали матч та відкрили рахунок у матчі. "Кажани" не збиралися відсиджуватися на своїй половині та зрівняли рахунок ще до перерви.

Втім, у другому таймі фортуна посміхнулася Спортінгу, і завдяки голу Блекмана Спортінг здобув перемогу у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії.