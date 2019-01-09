Тоттенхем мінімально обіграв Челсі у півфіналі Кубку англійської ліги

Тоттенхем завдяки голу Харрі Кейна з пенальті переграв Челсі у першому півфінальному матчі Кубка ліги.

Кубок Ліги 2018/2019, півфінал, 1-й матч

Тоттенхем – Челсі – 1:0

Голи: Кейн, 27 (пен)

Перший тайм вийшов насиченим на події. Обидві команди почали дуже активно: так, на 4-й хвилині Барклі пробив поруч зі штангою, через хвилину Кейн влучив у площину воріт в падінні через себе, а на 7-й удар Хадсона-Одоя з меж штрафного взяв Гаццаніга. Загалом же Челсі у першій половині тайму виглядав надійніше, високо пресингуючи попереду та грамотно витискаючи мобільних хавбеків "шпор" у глухі зони. Господарям довелося використовувати довгі передачі, що несподівано принесло успіх на 24-й хвилині. Кейн уникнув офсайду, увірвався у штрафний та був збитий Кепою, а Майкл Олівер після консультації з відеосистентом призначив пенальті – капітану Тотнема залишалося пробити точно, що той і зробив.

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Челсі після даної невдачі втратив контроль над грою приблизно на 15 хвилин, лише зрідка стріляючи з дальніх і не дуже дистанацій. Суттєвої гостроти ці удари не несли, але й підопічні Почеттіно вели себе дуже пасивно, за що могли постраждати наприкінці тайму: на 40-й хвилині Канте несподівано влучив у штангу після прострілу Алонсо з лівого флангу, а через хвилину Хадсон-Одой на правому краю штрафного хитнув Дені Роуза та потужно вистрілив з лівої – вище воріт! Вже у компенсований час він же вдруге за тайм потривожив каркас воріт, виконавши високу подачу з правого флангу.

Другий тайм розпочався ще більш гостро. Вже на 47-й хвилині Еріксен потужним ударом з-за меж карного майданчика перевірив Кепу на уважність, а на 52-й найдорожчий голкіпер світу проявив себе у всій красі, витягнувши дальній постріл Кейна з правого нижнього кута. Челсі тут же відповів: на 53-й Азар з лінії напівкола перед штрафним пробив по центру, а через хвилину Гаццаніга парирував щільний удар Канте метрів з 25-ти під праву штангу. Найближчими до голу гості опинилися на 58-й хвилині, коли Барклі скинув подачу з кутового на дальню стійку, а Крістенсен не влучив у ворота з кількох метрів! Після цього "шпори" дещо відвели гру подалі, хоча ініціатива все одно залишилась за "аристократами".

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В останні 15 хвилин Челсі відверто затиснув господарів на їх половині поля, влаштувавши затяжну осаду воріт Гаццаніги. Втім, створити реальний момент підопічним Мауріціо Саррі так і не вдалося. Найбільш небезпечно було на 88-й хвилині, коли голкіпер Тоттенхема випустив м'яч з рук після прострілу Азара, однак Санчес випередив Жиру та виніс його подалі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди Почеттіно, однак для проходу у фінал Кубка ліги їй потрібно перемогти Челсі у матчі-відповіді, який відбудеться 22 січня на Стемфорд Брідж.