В базу сайта "Миротворец" внесли известного игрока в Counter Strike 2 под ником Zont1x.

Киберспортсмен Мирослав Плахотя, более известный как Zont1x, попал в реестр сайта "Миротворец".

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Игрок российской команды Team Spirit, которая сейчас базируется в Сербии, получил такое "признание" после своих одиозных заявлений относительно Украины и совместных выступлений вместе с гражданами страны-террориста.

Добавим, что в январе 2025 года Zont1x, отвечая на вопрос, уточнил, что он родом не из Луганской области, а с "ЛНР". Плахотя, несмотря на свои заявления, не отказывается от гражданства Украины и активно пользуется паспортом, чтобы получать преимущества от жизни в Европе.

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