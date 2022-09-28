У середу Hummel представив три футболки збірної Данії для чемпіонату світу: червону, білу та чорну. На всіх цих футболках практично не видно логотипу спортивного бренду. Hummel пояснив, що це – протест проти Катару як організатора чемпіонату світу.

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"Ми не хочемо бути навидноті під час турніру, який коштував життя тисячам людей. Ми підтримуємо збірну Данії до кінця, але це не те саме, що підтримувати Катар як організатора чемпіонату світу. Не випадково третя форма повністю чорна. Чорний - колір жалоби. Ідеальний колір для третьої футболки збірної Данії на чемпіонаті світу цього року", - зазначає компанія Hummel на своїй сторінці в Instagram.

На ЧС-2022 Данія потрапила до однієї групи зі збірними Тунісу, Франції та Австралії.

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