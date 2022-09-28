В среду Hummel представил три футболки сборной Дании для чемпионата мира: красную, белую и черную. На всех этих футболках практически не видно логотипа спортивного бренда. Hummel объяснил, что это – протест против Катара как организатора чемпионата мира.

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"Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Мы поддерживаем сборную Дании до конца, но это не то же самое, что поддерживать Катар как организатора чемпионата мира. Не случайно третья форма полностью черная. Черный — цвет траура. Идеальный цвет для третьей футболки сборной Дании на чемпионате мира в этом году", - отмечает компания Hummel на своей страничке в Instagram.

На ЧМ-2022 Дания попала в одну группу со сборными Туниса, Франции и Австралии.

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