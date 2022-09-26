Красивий гол з льоту у відеоогляді матчу Данія – Франція – 2:0
08:28 - Читать на русском
Данія святкувала перемогу над Францією в завершальному турі Ліги націй 2022/23. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
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На старті "Ле Бльо" організували навалу на ворота суперника, але Шмейхель рятував. Данія витримала натиск, перехопила ініціативу та забила двічі – Дольберг замкнув передачу з флангу, Ольсен забив ударом з льоту.
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Франції пощастило, що у паралельному матчі Хорватія дотиснула Австрію, тому підопічні Дідьє Дешама з 5 пунктами фінішували третіми. Данія посіла друге місце і вже за два місяці втретє за рік зустрінеться з "Ле Бльо" на чемпіонаті світу.
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