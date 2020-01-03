Спокуслива дівчина зірки Бенфіки зведе з розуму фанатів Шахтаря не лише вродою, але і добрим серцем

Новоспечений хавбек Бенфіки Юліан Вайгль, який вже скоро загрожуватиме Шахтарю в плей-офф Ліги Європи, привіз до Португалії свою чарівну кохану.

24-річна красуня Сара Річмонд заполонила серце талановитого німецького півзахисника Юліана Вайгля, який нещодавно змінив дортмундську Борусію на Бенфіку.

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Пара почала зустрічатись у зовсім юному віці. З 16-ти років гравець не розлучався з Сарою і разом пройшли воду, вогонь і мідні труби. У той час Юліан був один з гравців молодіжки Мюнхена 1860, який лише подає надії.

Завдяки своїй наполегливості та підтримці дівчини, вже у 2015-му "джмелі" викупають гравця, а через майже 5 років, вже у статусі одного з кращих молодих півзахисників світового футболу, він переходить у Бенфіку за 20 млн євро.

Сара Річмонд працює радіоведучою. Дівчина має німецьке та американське коріння. Річмонд також відома у Німеччині роботою з благодійними фондами. Сара разом із дружинами Марко Ройса та Маріо Гьотце організувала розпродаж дизайнерського взуття, гроші з якого пішли на благодійність. За інформацією очевидців, черга під час цього заходу розтягнулась на кілька кварталів.

Юліан та Сара не надто афішують своє життя для ЗМІ. Нещодавно закохані заручились. Діти поки не доповнюють новостворену сім'ю, але пара для тренувань вже завела собаку з кличкою Мейсон.

Нагадаємо вже 20 лютого Бенфіка завітає до Харкова на матч 1/16 фіналу ЛЄ проти Шахтаря. Можливо, Сара теж приїде на поєдинок, щоб підтримати свого чоловіка. І сподіваємось, вона буде розчарована результатом зустрічі.

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