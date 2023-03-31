"Я сподіваюся, що Арсенал виграє АПЛ, але гадаю, що Манчестер Сіті його випередить. Це буде дуже цікаво, бо інтрига збережеться до кінця. Я вважаю так тому, що "каноніри" нещодавно вийшли на свої нинішній рівень, тиск може бути дуже великим.

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Коли до кінця залишається 10 матчів, ти починаєш відчувати справжній тиск. Тому мені й цікаво, чи зможе Арсенал продовжити робити те, що робив весь сезон. Ерлінг Холанд неймовірний. Я люблю дивитись, як він грає. Він точно поб'є не один рекорд", – розповів Руні в інтерв'ю CNN.

Нагадаємо, що наразі в турнірній таблиці АПЛ лідирує команда Мікеля Артети, маючи у своєму активі 69 очок. Манчестер Сіті відстає всього на вісім пунктів від першої сходинки.

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