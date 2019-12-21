Спаллетті може стати керманичем Фіорентини, – ЗМІ

Керівництво італійської Фіорентини розпочало пошук нового головного тренера після звільнення Вінченцо Монтелли.

Лучано Спаллетті є фаворитом на вакантну посаду керманича "фіалок", повідомляє Radio Bruno.

Монтелла офіційно звільнений із Фіорентини

На заваді призначенню може стати міланський Інтер. 60-річний фахівець має чинний контракт із "нерадзуррі", тому майбутнє тренера наразі залежить від команди з Джузеппе Меацца. Раніше боси Інтера зірвали призначення Спаллетті в Мілан.

Альтернативними кандидатурами на місце Монтелли є колишній наставник збірної Італії U-21 Луїджі Ді Б'яджо, екс-тренер Емполі Джузеппе Якіні та Давіде Баллардіні, останнім клубом якого був Дженоа.

До слова, Фіорентина наразі посідає 14-те місце в Серії А. Флорентійці мають 7-матчеву серію без перемог у чемпіонаті.

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