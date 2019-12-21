Монтелла офіційно звільнений із Фіорентини

Італійська Фіорентина звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера після розгромної поразки від Роми (1:4) в рамках 17-го туру Серії А.

45-річний фахівець втратив посаду головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Монтелла був звільнений після розгрому від Роми напередодні. Ця невдача підтвердила кризу "фіалок", які не перемагали в чемпіонаті впродовж 7-ми турів. Востаннє флорентійці перемагали в Серії А наприкінці жовтня. Тоді тосканці здолали Сассуоло (2:1) на виїзді.

Вінченцо Монтелла вдруге очолив Фіорентину в квітні, але досягнути відчутного прогресу з командою не зміг. Раніше він працював із Ромою, Катанією, Сампдорією, Міланом і Севільєю.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.



️ https://t.co/P7SUa2fUQG pic.twitter.com/7fhEwp2Ykp — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 21, 2019

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи