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Монтелла офіційно звільнений із Фіорентини

12:41 395 Читать на русском
Монтелла офіційно звільнений із Фіорентини
Вінченцо Монтелла / LaPresse

Італійська Фіорентина звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера після розгромної поразки від Роми (1:4) в рамках 17-го туру Серії А.

45-річний фахівець втратив посаду головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Монтелла був звільнений після розгрому від Роми напередодні. Ця невдача підтвердила кризу "фіалок", які не перемагали в чемпіонаті впродовж 7-ми турів. Востаннє флорентійці перемагали в Серії А наприкінці жовтня. Тоді тосканці здолали Сассуоло (2:1) на виїзді.

Вінченцо Монтелла вдруге очолив Фіорентину в квітні, але досягнути відчутного прогресу з командою не зміг. Раніше він працював із Ромою, Катанією, Сампдорією, Міланом і Севільєю.

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Фіорентина Фіорентина Італія Вінченцо Монтелла Вінченцо Монтелла
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