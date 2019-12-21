Монтелла офіційно звільнений із Фіорентини

Італійська Фіорентина звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера після розгромної поразки від Роми (1:4) в рамках 17-го туру Серії А.
45-річний фахівець втратив посаду головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу.
Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Монтелла був звільнений після розгрому від Роми напередодні. Ця невдача підтвердила кризу "фіалок", які не перемагали в чемпіонаті впродовж 7-ми турів. Востаннє флорентійці перемагали в Серії А наприкінці жовтня. Тоді тосканці здолали Сассуоло (2:1) на виїзді.
Вінченцо Монтелла вдруге очолив Фіорентину в квітні, але досягнути відчутного прогресу з командою не зміг. Раніше він працював із Ромою, Катанією, Сампдорією, Міланом і Севільєю.
Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи