Ювентус повідомив про зміну ігрових номерів у ключових виконавців.

Душан Влаховіч і Федеріко К'єза у наступному сезоні бігатимуть під іншими цифрами.

Ювентус попрощався з Дибалою, Моратою та Бернардескі

У минулій кампанії серб виступав під сімкою, яка залишилася вакантною після відходу Роналду. Втім, цього літа Влаховіч вирішив забрати улюблену дев'ятку, яку звільнив Альваро Мората. Натомість номер 7 тепер буде на спині К'єзи замість 22.

Federico Chiesa 7️⃣ — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2022

Для Ювентуса новий сезон Серії А розпочнеться 15 серпня, коли туринці прийматимуть Сассуоло.

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