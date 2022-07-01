Спадок Роналду перейшов з рук в руки – зірки Ювентуса отримали нові номери
1 липня 18:02 - Читать на русском
Ювентус повідомив про зміну ігрових номерів у ключових виконавців.
Душан Влаховіч і Федеріко К'єза у наступному сезоні бігатимуть під іншими цифрами.
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У минулій кампанії серб виступав під сімкою, яка залишилася вакантною після відходу Роналду. Втім, цього літа Влаховіч вирішив забрати улюблену дев'ятку, яку звільнив Альваро Мората. Натомість номер 7 тепер буде на спині К'єзи замість 22.
Для Ювентуса новий сезон Серії А розпочнеться 15 серпня, коли туринці прийматимуть Сассуоло.
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