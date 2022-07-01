Ювентус сообщил о смене игровых номеров у ключевых исполнителей.

Душан Влахович и Федерико Кьеза в следующем сезоне будут бегать под другими цифрами.

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В прошлой кампании серб выступал под семеркой, оставшейся вакантной после ухода Роналду. Впрочем, этим летом Влахович решил забрать любимую девятку, которую освободил Альваро Мората. А номер 7 теперь будет на спине Кьезы вместо 22.

Federico Chiesa 7️⃣ — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2022

Для Ювентуса новый сезон Серии А начнется 15 августа, когда туринцы будут принимать Сассуолло.

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