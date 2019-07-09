Сондей: Маю пропозицію щодо продовження кар'єри

Півзахисник Іван Сондей розповів про можливий розвиток кар'єри після відходу з Олімпіка.

"Я провів в Олімпіку два роки, для мене це перша команда УПЛ. Виступаючи тут, отримав великий досвід.

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Особливо вдячний тренерському штабу, який запросив мене в клуб, і я перейшов з Першої ліги в УПЛ. Також вдячний іншим тренерським штабам, керівництву, персоналу, партнерів.

Є пропозиція, проте поки не маю на руках контракту, нічого не буду говорити. Не можу розкривати таких деталей.

Відхід з Олімпіка? Ми поговорили з президентом клубу і вирішили припинити співпрацю за угодою сторін", – розповів Сондей в коментарі УПЛ.

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