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Сондей: Маю пропозицію щодо продовження кар'єри

12:28 179 Читать на русском
Сондей: Маю пропозицію щодо продовження кар'єри
Іван Сондей / УПЛ

Півзахисник Іван Сондей розповів про можливий розвиток кар'єри після відходу з Олімпіка.

"Я провів в Олімпіку два роки, для мене це перша команда УПЛ. Виступаючи тут, отримав великий досвід.

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Особливо вдячний тренерському штабу, який запросив мене в клуб, і я перейшов з Першої ліги в УПЛ. Також вдячний іншим тренерським штабам, керівництву, персоналу, партнерів.

Є пропозиція, проте поки не маю на руках контракту, нічого не буду говорити. Не можу розкривати таких деталей.

Відхід з Олімпіка? Ми поговорили з президентом клубу і вирішили припинити співпрацю за угодою сторін", – розповів Сондей в коментарі УПЛ.

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Теги
Трансфери Іван Сондей Іван Сондей Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік УПЛ
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