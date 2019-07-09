Сондей: Есть предложение о продолжении карьеры

Полузащитник Иван Сондей рассказал о возможном развитии карьеры после ухода из Олимпика.

"Я провел в Олимпике два года, для меня это первая команда УПЛ. Выступая здесь, получил большой опыт.

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Особенно благодарен тренерскому штабу, который пригласил меня в клуб, и я перешел из Первой лиги в УПЛ. Также благодарен другим тренерским штабам, руководству, персоналу, партнеров.

Есть предложение, однако пока не имею на руках контракта, ничего не буду говорить. Не могу раскрывать таких деталей.

Уход из Олимпика? Мы поговорили с президентом клуба и решили прекратить сотрудничество по соглашению сторон", – рассказал Сондей в комментарии УПЛ.

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