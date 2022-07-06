Ізраїльтянин вже прибув до столиці Англії, щоб пройти медогляд перед переходом у Фулхем, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Соломон – у Фулхем: стала відома зарплата зірки Шахтаря в АПЛ

Соломон перебереться до новачка АПЛ на правах річної оренди, скориставшись правом заморозити свій чинний контракт з Шахтарем.

Нагадаємо, у січні 2019-го "гірники" заплатили за Соломона 6 мільйонів євро. Минулого сезону він провів за команду Роберто Де Дзербі 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні паси. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?