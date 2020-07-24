Соломон оцінив свій дебютний сезон в Україні

"Мій перший сезон у Шахтарі був дуже довгим і незвичайним для мене, та й взагалі для футболу. Вважаю, провели чудовий рік – і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів, плюс зараз ми у Лізі Європи.

Коноплянка повернувся в загальну групу Шахтаря

Для мене – це рік певних викликів. Були прекрасні моменти, які я буду пам'ятати все життя. І вже з нетерпінням чекаю, що нам принесе наступний сезон!

Я дуже радий, що вдалося закінчити чемпіонат саме так (два голи, три ассисти в чотирьох останніх матчах – прим.), тому що довго був відсутній через травму після зимового міжсезоння. А потім трапився коронавірус. Дійсно щасливий, що повернувся. Правда, в останньому матчі відчув дискомфорт в області задньої поверхні стегна. Але буквально два-три дні – і буду готовий тренуватися з усіма", – цитує Соломона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Манор приєднався до табору "помаранчево-чорних" у січні 2019 року. У поточному сезоні провів у футболці Шахтаря 26 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.

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