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Коноплянка повернувся в загальну групу Шахтаря

16:38 - Читать на русском
Коноплянка повернувся в загальну групу Шахтаря
Євген Коноплянка / ФК Шахтар

Шахтар продовжує підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Окрім Луїша Каштру, який повернувся з Португалії в розташування Шахтаря, на ранковому тренуванні 24 липня був присутній і Євген Коноплянка. Вінгер збірної України вже займався у загальній групі, а всього у тренуванні взяли участь 27 футболістів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Індивідуально тренувався лише Манор Соломон, який розпочав пробіжки після незначних проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, 5 серпня Шахтар прийме Вольфсбург у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок у Німеччині завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

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Теги
Шахтар Шахтар Євген Євген Коноплянка
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