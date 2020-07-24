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Соломон оценил свой дебютный сезон в Украине

24 июля 21:23 - Читати українською
Соломон оценил свой дебютный сезон в Украине
Манор Соломон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон поделился мыслями относительно своего успешного возвращения в футбол после травмы.

"Мой первый сезон в Шахтере был очень долгим и необычным для меня, да и вообще для футбола. Считаю, провели замечательный год – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, плюс сейчас мы в Лиге Европы.

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Для меня – это год определенных вызовов. Были прекрасные моменты, которые я буду помнить всю жизнь. И уже с нетерпением жду, что нам принесет следующий сезон!

Я очень рад, что удалось закончить чемпионат именно так (два гола, три ассиста в четырех последних матчах – прим.), потому что долго отсутствовал из-за травмы после зимнего межсезонья. А потом случился коронавирус. Действительно счастлив, что вернулся. Правда, в последнем матче почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра. Но буквально два-три дня – и буду готов тренироваться со всеми", – цитирует Соломона официальный сайт "горняков".

Напомним, Манор присоединился к лагерю "оранжево-черных" в январе 2019 года. В текущем сезоне провел в футболке Шахтера 26 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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