Соломон: Ми заслуговували більшого в обох матчах

Хавбек Шахтаря Манор Соломон прокоментував поразку від Айнтрахта у 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ми дуже розчаровані результатом. Ми заслуговували більшого в обох матчах. Також ми не заслуговували пропустити 4 голи, але сталося те, що сталося. Ми повинні рухатися далі.

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Айнтрахт зіграв агресивно, але ми готувалися до цього. Тепер нашою метою є перемога в чемпіонаті України і, відповідно, вихід у групову стадію Ліги чемпіонів на наступний сезон", – цитує Манора Соломона Tribuna.com.

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Нагадаємо, Шахтар поступився Айнтрахту у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:4 та вилетів з турніру.