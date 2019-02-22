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Соломон: Ми заслуговували більшого в обох матчах

06:30 849 Читать на русском
Соломон: Ми заслуговували більшого в обох матчах
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Манор Соломон прокоментував поразку від Айнтрахта у 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ми дуже розчаровані результатом. Ми заслуговували більшого в обох матчах. Також ми не заслуговували пропустити 4 голи, але сталося те, що сталося. Ми повинні рухатися далі.

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Айнтрахт зіграв агресивно, але ми готувалися до цього. Тепер нашою метою є перемога в чемпіонаті України і, відповідно, вихід у групову стадію Ліги чемпіонів на наступний сезон", – цитує Манора Соломона Tribuna.com.

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Нагадаємо, Шахтар поступився Айнтрахту у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:4 та вилетів з турніру.

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
4 : 1
Шахтар
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт - Шахтар Манор Соломон Манор Соломон
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