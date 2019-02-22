Соломон: Ми заслуговували більшого в обох матчах

Ліга Європи — 02:08 5995
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Динамо – Олімпіакос: Бойко фантастичний, Соль результативний, успіх командний – остання надія України в Лізі Європи
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Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 00:03 7479
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Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперниківЛіга Європи — 21 лют 8494
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Айнтрахт – Шахтар: закономірний виліт "гірників" з долею невезіння, топ-атака німців та неприємна тенденція донеччанЛіга Європи — 21 лют 7232
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Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 21 лют 16654