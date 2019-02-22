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Соломон: Мы заслуживали большего в обоих матчах

06:30 30 Читати українською
Соломон: Мы заслуживали большего в обоих матчах
Манор Соломон / фото: ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Манор Соломон прокомментировал поражение от Айнтрахта в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы очень разочарованы результатом. Мы заслуживали большего в обоих матчах. Также мы не заслуживали пропустить 4 гола, но произошло то, что произошло. Мы должны двигаться дальше.

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Айнтрахт сыграл агрессивно, но мы готовились к этому. Теперь нашей целью является победа в чемпионате Украины и, соответственно, выход в групповую стадию Лиги чемпионов на следующий сезон", – цитирует Манора Соломона Tribuna.com.

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Напомним, Шахтер уступил Айнтрахту в матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:4 и вылетел из турнира.

Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
4 : 1
Шахтер
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Лига Европы Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт - Шахтер Манор Соломон Манор Соломон
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