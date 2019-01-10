Соларі: Вінісіус робить великі кроки, хоча розвиватися в Реалі не так просто

Наставник Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу "вершкових" у кубковому матчі з Леганесом.

"Ми провели хороший матч. Вінісіус робить великі кроки вперед. Талант важливий, але не так просто розвиватися в Реалі, де тебе оточують чудові футболісти. Він демонструє впевненість в собі, свіжість, видно, що він радий працювати з м'ячем.

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Кейлор Навас добре себе показав. Він великий професіонал, я поважаю його за його минуле, сьогодення і майбутнє. Він залишається важливим гравцем для нас.

Відсутність Іско? В команді є 24 футболісти. Моя робота полягає в тому, щоб вибирати склад, хоч це і не завжди приємно.

Я не можу повідомити вам склад на матч з Бетісом. Команда адаптувалася до схеми 4-3-3, але ми можемо зіграти і за іншою системою", – цитує Соларі офіційний сайт Реала.