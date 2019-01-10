toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Соларі: Вінісіус робить великі кроки, хоча розвиватися в Реалі не так просто

10:50 125 Читать на русском
Соларі: Вінісіус робить великі кроки, хоча розвиватися в Реалі не так просто
Жуніор Вінісіус / Фото: ФК Реал

Наставник Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу "вершкових" у кубковому матчі з Леганесом.

"Ми провели хороший матч. Вінісіус робить великі кроки вперед. Талант важливий, але не так просто розвиватися в Реалі, де тебе оточують чудові футболісти. Він демонструє впевненість в собі, свіжість, видно, що він радий працювати з м'ячем.

Реал розгромив Леганес без Луніна в 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Кейлор Навас добре себе показав. Він великий професіонал, я поважаю його за його минуле, сьогодення і майбутнє. Він залишається важливим гравцем для нас.

Відсутність Іско? В команді є 24 футболісти. Моя робота полягає в тому, щоб вибирати склад, хоч це і не завжди приємно.

Я не можу повідомити вам склад на матч з Бетісом. Команда адаптувалася до схеми 4-3-3, але ми можемо зіграти і за іншою системою", – цитує Соларі офіційний сайт Реала.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, перші матчі

Реал Мадрид - Леганес: Середа 09 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 0
Леганес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид - Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
11
хв
Атлетік
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук