Реал розгромив Леганес без Луніна в 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Мадридський Реал переміг Леганес у першому поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2018/19, 1/8 фіналу, 1-й матч

Реал Мадрид – Леганес – 3:0

Голи: Серхіо Рамос, 44 (пенальті), Лукас Васкес, 68, Вінісіус, 77

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Попри невдалий для мадридців початок 2019 року, саме підопічні Сантьяго Соларі вважалися безумовним фаворитом протистояння. Щоправда, на практиці реалізувати це Реалу було непросто. У першому таймі "вершкові" більше володіли м'ячем, але реальних нагод забити створили не більше за суперника.

Та під завісу першого тайму гранду пощастило. Одріосола ввірвався з правого флангу до штрафного майданчика й впав у боротьбі з суперником. Арбітр без вагань вказав на одинадцятиметрову позначку, хоча навіть жоден із повторів не залишив враження про 100-відсотковість пенальті. Пробити з позначки взявся капітан Реала Серхіо Рамос і легко розвів м'яч і Куельяра по різних кутах.

Друга половина гри вже повністю була за "мадридцями". Вони буквально затисли Леганес на власній половині поля й не дозволяли "пепінерос" зайвих рухів. Зрештою, це призвело до помилок в обороні, які стали результативними. На 68-й хвилині оборонець гостей невдало відкинув м'яч на голкіпера, його перехопив Бензема й транзитом через Вінісіуса відправив до Васкеса. Не забити в порожні ворота Лукас права не мав – 2:0.

Завершив побиття Леганеса той же Вінісіус. На 77-й хвилині юний бразилець відгукнувся на класну подачу Одріосоли з правого флангу й в один дотик метрів із 12-ти красиво поклав м'яч у ворота Куельяра. Отже, 3:0 на користь "вершкових" – вагома заявка на вихід у чвертьфінал ще до повторного поєдинку на Мунісіпаль де Бутарке.