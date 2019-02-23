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Солари пожаловался на календарь Реала перед матчами с Барселоной

17:13 2 Читати українською
Солари пожаловался на календарь Реала перед матчами с Барселоной
Сантьяго Солари / Фото ФК Реал

Главный тренер Реала Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 25-го тура Ла Лиги против Леванте и не смог обойти тему будущих противостояний с Барселоной.

"Мы уже потеряли очки на прошлой неделе (поражение от Жироны 1:2 – прим.), Отставание от Барселоны снова увеличилось. Мы должны вести борьбу до конца.

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Завтра нас ждет матч на стадионе, где всегда сложно играть. Нам нужно действовать активно, чтобы победить. Нужно включиться в игру с первой минуты, высоко прессинговать соперника.

Предстоящие матчи с Барселоной? Календарь вызывает вопросы. Неправильно, что мы играем в разных условиях (у Барселоны будет на один день больше для отдыха – прим.). Конечно, это серьезная задача для нашей команды", – цитирует Солари официальный сайт клуба.

Напомним, Реал проведет 2 поединка подряд с Барселоной 27 февраля и 2 марта. Встречи состоятся в рамках ответного матча Кубка Испании (счет первого поединка 1:1) и 26-го тура Ла Лиги соответственно.

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Леванте - Реал Мадрид: Воскресенье 24 февраля 2019

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