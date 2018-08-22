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Сьогодні завершилась дискваліфікація Срни, який був відсторонений за вживання допінгу на 17 місяців

16:43 930 Читать на русском
Сьогодні завершилась дискваліфікація Срни, який був відсторонений за вживання допінгу на 17 місяців
Даріо Срна / фото із соцмереж

Від сьогодні Даріо Срна офіційно може брати участь у матчах – дискваліфікація хорвата за вживання допінгу завершилась.

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна відбув дискваліфікацію за вживання допінгу. Відсторонення завершилось сьогодні, таким чином хорват зможе взяти участь в матчі 2 туру Серії А проти Сассуоло, який відбудеться 26 серпня.

"17 місяців дискваліфікації – це баланс доводів". Антидопінговий центр пояснив рішення щодо покарання Даріо Срни

Нагадаємо, допінг-проба Срни у березні 2017 року дала позитивний результат, після чого захисник був дискваліфікований на 17 місяців. Срна прийняв рішення призупинити виступи за Шахтар, а влітку цього року покинув донецький клуб на правах вільного агента та підписав контракт з Кальярі.

Джерело: Футбол 24
Теги
Італія Головне Шахтар Шахтар Допінг Даріо Срна Даріо Срна Кальярі Кальярі
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