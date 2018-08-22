Сегодня завершилась дисквалификация Срны, который был отстранен за употребление допинга на 17 месяцев

С сегодняшнего дня Дарио Срна официально может принимать участие в матчах – дисквалификация хорвата за употребление допинга завершилась.

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна отбыл дисквалификацию за употребление допинга. Отстранение завершилось сегодня, таким образом хорват сможет принять участие в матче 2 тура Серии А против Сассуоло, который состоится 26 августа.

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Напомним, допинг-проба Срны в марте 2017 года дала положительный результат, после чего защитник был дисквалифицирован на 17 месяцев. Срна принял решение приостановить выступления за Шахтер, а летом этого года покинул донецкий клуб на правах свободного агента и подписал контракт с Кальяри.