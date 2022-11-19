"Сегодня я катарец. Сегодня я араб. Сегодня я африканец. Сегодня я гей. Сегодня я инвалид. Сегодня я гастарбайтер. Я знаю, что значит быть дискриминированным. Меня буллили за рыжие волосы.

"44 матчі Мундіалю в тиші". Екскапітан збірної Фінляндії кричить про ЧС-2022 на кістках і просить зірок врятувати футбол

Европейцы очень любят поучать. Я сам европеец. Европейцы за последние три тысячи лет наделали столько бед, что придется еще три тысячи лет искупать вину, прежде чем учить кого-то морали.

Знаете, кто действительно заботится о работниках? ФИФА заботится, футбол заботится, чемпионат мира заботится. И Катар, честно говоря, тоже.

Несколько дней назад я посещал мероприятие, где мы объясняли, как на ЧМ-2022 будут заботиться об инвалидах. Сейчас здесь 400 журналистов, а там было 4. Представляете? В мире миллиард инвалидов, а всем безразлично. Всем безразлично! 4 журналиста!" – цитирует Джанни Инфантино Mirror.