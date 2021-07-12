Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи был в праздничном настроении после победы в финале Евро-2020.

Начало пресс-конференции Бонуччи выдалось ярким – итальянец сразу начал распивать пиво Heineken, которое является спонсором УЕФА.

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"Я заслужил это, не так ли? Сегодня я буду пить все", –заявил Бонуччи, открыв бутылку Coca-Cola сразу после этого. Таким образом, защитник посмеялся над сомнительным трендом Евро-2020, когда Роналду и Погба отставляли бутылки с Coca-Cola и Heineken со стола.

Ранее лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко также шутил по этому поводу, обратившись к спонсорам УЕФА с просьбой связаться с ним.

К слову, сборная Италии стала победителем Евро-2020, обыграв Англию в серии пенальти. Отметим, что Бонуччи сравнял счет в матче, а также забил свой удар в послематчевой "лотерее".

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