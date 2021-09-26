"Я нормально ставлюся до кандидатури Петракова. І я знаю його як людину, яка "що має, те і несе". Але це перша команда країни. І мені здається, що потрібно прибрати приставку "виконувач обов'язків". Навіщо ця приставка? Реброва ще довго можна чекати. Якщо хочете Реброва, то платіть компенсацію. А якщо не хочете, то призначайте. Кажуть, що Петраков, якщо виведе на ЧС-2022, то повезе збірну в Катар. А я не впевнений в цьому.

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Вважаю, що провальний відбір. Так, з Францією зіграли добре, але втратили свої очки в інших матчах. А потім звинувачуються гравці Динамо. Не викликайте їх в збірну тоді. Не треба. Такого за Шевченка не було. Якщо не готовий гравець, то не включайте в заявку. Це мудрість тренера. Не потрібно виносити це на публіку. Сьогодні образили Караваєва, а завтра іншого гравця.

У мене було багато розмов з гравцями Динамо, але це все всередині було. Якщо публічно ображають мого гравця, то як його приводити до тями? Маліновський, я вважаю, провідний футболіст. Потрібно домовлятися з ним", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, оборонець Динамо та збірної України Олександр Караваєв отримав шквал публічної критики від Петракова за мотивами матчу проти Казахстану (2:2).

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