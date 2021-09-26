"Я нормально отношусь к кандидатуре Петракова. И я знаю его как человека, который "что имеет, то и несет". Но это первая команда страны. И мне кажется, что нужно убрать приставку "исполняющий обязанности". Зачем эта приставка? Реброва еще долго можно ждать. Если хотите Реброва, то платите компенсацию. А если не хотите, то назначайте. Говорят, что Петраков, если выведет на ЧМ-2022, то повезет сборную в Катар. А я не уверен в этом.

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Считаю, что провальный отбор. Да, с Францией сыграли хорошо, но потеряли свои очки в других матчах. А потом обвиняются игроки Динамо. Не вызывает их в сборную тогда. Не надо. Такого при Шевченко не было. Если не готов игрок, то не включайте в заявку. Это мудрость тренера. Не нужно выносить это на публику. Сегодня оскорбили Караваева, а завтра другого игрока.

У меня было много бесед с игроками Динамо, но это все внутри было. Если публично оскорбляют моего игрока, то как его приводить в чувство? Малиновский, я считаю, ведущий футболист. Нужно договариваться с ним", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев получил много публичной критики от Петракова по мотивам матча против Казахстана (2:2).

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