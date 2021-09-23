Нещодавно Олександр Петраков оголосив список гравців збірної України на наступні матчі відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Не отримав виклику Руслан Маліновський, в якого виникли непорозуміння з виконувачем обов'язків наставника "синьо-жовтих".

Пізніше з'явилася інформація, що Петраков не хотів викликати і Олександра Караваєва, який провалив матч проти Казахстану (2:2). Дві помилки динамівця коштували збірній України важливих очок у відборі. Щоправда, начебто після втручання певних людей 29-річний Караваєв таки опинився у списку.

Петраков хотів відчепити ще одного основного гравця збірної – за улюбленця Шевченка заступилися

"Була підозра, що це якісь люди з Динамо. Але Петраков – не такий тренер, щоб умовний Суркіс йому подзвонив і сказав: "Візьми Караваєва", а той взяв і одразу побіг брати. Як я з'ясував, тут втрутилися гравці збірної – старожили, лідери. Команда не підтримала Маліновського, бо вважає, що він вчинив "не по-пацанськи".

Гравці у цій ситуації на боці Петракова, бо Маліновський поставив себе вище за інших, поїхавши зі збірної перед матчем з чехами. Чому інші так не зробили, окрім гравців Динамо і Шахтаря? За Караваєва заступилися, бо він не скандалив з Петраковим, а просто помилився у матчі з казахами. Негарно відчіпляти гравця через помилку.

Петраков якраз шукає підтримки в лідерів команди, тому погодився на це. Але зрозуміло, що грати він не буде, це запасний варіант", – сказав Сергій Болотніков в ефірі ТаТоТаке.

Збірна України зіграє у Фінляндії 9 жовтня, а а 12 числа прийме Боснію і Герцеговину. Після 5-ти матчів "синьо-жовті" набрали 5 очок і посідають друге місце в групі D.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар