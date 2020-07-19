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Соболь зізнався, як поразка проти Гента може допомогти Брюгге

17:47 - Читать на русском
Соболь зізнався, як поразка проти Гента може допомогти Брюгге
Едуард Соболь / фото: Брюгге

Захисник збірної України та бельгійського Брюгге Едуард Соболь поділився враженнями після товариського матчу проти Гента (2:3).

"Це була досить важка гра. Але завжди цікаво протистояти сильним суперникам під час передсезонної підготовки.

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Саме таким чином ми повинні готуватися до фіналу Кубка Бельгії проти Антверпена, а також до виступів в Лізі чемпіонів, де нам доведеться боротися з ще більш сильними суперниками.

З кожним тижнем почуваюся все краще. Цілі на наступний сезон? Виграти все", - цитує Соболя офіційний сайт Брюгге.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії став одним з небагатьох у Європі, який наважився остаточно зупинити сезон через пандемію коронавірусу. Брюгге був оголошений чемпіоном, а Гент посів друге місце.

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Теги
Едуард Едуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгія Українці за кордоном
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